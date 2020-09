“Así no es la lucha”: Padre de víctima confronta a feminista por pintas en Palacio Nacional

Durante la marcha por el sexto aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el padre de una víctima en Acapulco confrontó a una feminista por las pintas que realizaron en Palacio Nacional al concluir un mitin en el Zócalo.

En un video se observa cómo el hombre reclama a la mujer por las pintas. “No pueden rayar eso porque no les pertenece”, refiere el hombre.

“¿Te importa más una pared?”, se escucha gritar a la mujer, quien dice que “no importa” cuando el hombre señala que Palacio Nacional es un lugar histórico.

“No es posible que hagan eso. Así no los van a escuchar (...) a mí me mataron a mi hijo, no puede ser posible, así no es la lucha (...) Me importa mi México, me importa mi hijo, me importan 43 y miles de desaparecidos”, señala el hombre.

“Me vas a faltar al respeto”, contestó la manifestante cuando el hombre señaló que no las puede respetar como mujeres por las pintas.

