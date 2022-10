Arrestos de migrantes no ceden en el sexenio

La cifra de mexicanos detenidos en Estados Unidos no cede. En el cuarto año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se alcanzó el mayor número de connacionales aprehendidos por parte de elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) al llegar a 808 mil 339, es decir, 23.3% más que en 2021.

Ello significa que diariamente se aprehendieron 2 mil 245 connacionales que intentaban alcanzar el sueño americano. Esto es, 93 personas cada hora.

Al cerrar el año fiscal estadounidense, que va del 1 de octubre al último día de septiembre, las cifras del CBP revelan que este año la migración de connacionales creció 171.5% comparado con 2019, año en el arrancó de lleno la actual administración.

La CBP reporta que marzo pasado fue el mes en el que se registraron más arrestos en el año en curso, con 88 mil 132 detenciones, que representan 41% más que en 2021.

En estos cuatro años de gobierno de la llamada Cuarta Transformación, los arrestos de migrantes fueron 237 mil 78 en 2019; 297 mil 711, en 2020; 655 mil 594, en 2021, mientras que en 2022 la cifra llegó a 808 mil 339.

El excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Tonatiuh Guillén López, expone a EL UNIVERSAL que la migración de connacionales es un termómetro social.

“Entre más gente tiene necesidad de salir, más grave es tu escenario interno y no podemos ignorarlo, sino analizarlo bien y establecer medidas correctivas, que no las veo que estén caminando”, resalta.

Subraya además, que el aumento de mexicanos en el flujo hacia Estados Unidos comenzó entre mayo y junio del año 2020, por el efecto de la economía nacional en las familias.

“En los meses previos había una tendencia a la baja en cuanto a la migración mexicana hacia Estados Unidos. El aumento de migrantes se debe principalmente a los efectos de la crisis en el ingreso de las familias y así inicia este ascenso que no ha parado”, comenta Guillén López.

El exfuncionario expone que “en este gobierno se echó a perder una curva de estabilidad muy grande que traíamos desde 2008, pero se echó a perder por los efectos económicos provocados por el desempleo, el cierre de empresas y la pérdida de los ingresos familiares. Es un problema económico muy grande el que estamos viviendo, por esa causa, otra vez las personas están intentando buscar alternativas en Estados Unidos”, afirma.

Guillén López resume en pocas palabras el incesante crecimiento de migrantes mexicanos a la Unión Americana: no hay dinero para muchas familias mexicanas, destaca.

Eunice Rendón, coordinadora de la organización civil Agenda Migrante, indica que en los últimos años se ha registrado un repunte en las cifras migratorias, principalmente de connacionales, que en 2022 ocuparon el primer lugar en arrestos, seguidos por los migrantes venezolanos.

“En México, se prevé que siga incrementándose la cifra de compatriotas que buscan internarse de manera irregular en Estados Unidos. Aquí lo importante es ver qué políticas se implementarán para frenar esta migración”, apunta.

Desde su óptica, uno de los factores que obligan a más mexicanos a intentar cruzar al país vecino es la violencia que enfrentamos, por lo que considera prioritario implementar una estrategia de seguridad más integral.

“Hay familias completas que están migrando de lugares como la Tierra Caliente de Guerrero, Zacatecas y Michoacán, por mencionar algunas, donde ya no se puede vivir por el tema del crimen organizado”, dice Rendón.

Afirma que es en el gobierno de López Obrador cuando repuntó el flujo migratorio de mexicanos que intentan cruzar hacia Estados Unidos, ya que desde mediados de 2020 a la fecha, estos movimientos no han dejado de crecer de manera importante.

“No basta con repartir becas, con diseñar estrategias genéricas. Sí hay que realizar estrategias más a la medida y focalizadas para que cada vez menos mexicanos tengan deseos de irse a probar fortuna en el vecino país.

“Un joven que no estudia ni trabaja, que está en riesgo de integrarse a un grupo delincuencial, requiere también otro tipo de cosas, no solamente apoyo económico. Si tú le das dinero, seguramente lo gasta en algo que no necesita”, precisa.

El profesor e investigador del Centro de Estudios Sobre América del Norte de la UNAM, Roberto Zepeda Martínez, explica que 67% de la migración de mexicanos hacia Estados Unidos es laboral, porque el salario mínimo estadounidense es 10 veces superior al que se devenga en nuestro país.

“Simplemente eso se convierte en un aliciente para que se dé la migración. Supuestamente en México ya se habían creado empleos, pero el aumento de los flujos sigue porque de todas maneras pagan menos en el país. ¿Cuándo se va a acabar esa migración? Cuando se reduzca esa brecha salarial”, subraya.