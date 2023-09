Alejandro Armenta Mier, aspirante a la candidatura de Morena en Puebla, manifestó su respaldo al llamado de Claudia Sheinbaum, para que se decida por el método de encuestas al abanderado en esa entidad.

El senador dijo que ello implica que la competencia va a tener piso parejo y que las encuestas que se hagan serán las que decidan quién será elegido o elegida para contender por Morena contra los aspirantes de otros partidos políticos.

“Vamos a cumplir a cabalidad las tareas encomendadas por la doctora Claudia Sheinbaum en unidad para continuar con el legado del presidente López Obrador”, apuntó.

Cabe destacar que la virtual candidata presidencial expuso hace días los mecanismos a desarrollar en la selección del candidato a las y los aspirantes a gobernar el estado de Puebla y otras entidades donde habrá elecciones para la gubernatura.

“Pero para que ustedes sepan, hoy soy la Coordinadora Nacional, y no es así de que como me apoyaste pues entonces tú tienes mano. No, aquí todos somos lo mismo. Venimos de un proceso, ese proceso se cerró, y son las encuestas, y habrá momento para registrarse en la encuesta, para hacer el proceso que tengamos que hacer”.

