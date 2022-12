Aprueban vacaciones dignas en Comisiones de Diputados; pasa al pleno

Los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en la Cámara de Diputados aprobaron, por mayoría, la minuta sobre “vacaciones dignas”, a la cual se le hicieron modificaciones para establecer que durante el primer año laboral se otorgarán 12 días, pero seis se tomarán de forma continua y el resto deberá ser pactado entre el trabajador y el patrón.

El proyecto, que deberá avalarse en el pleno de San Lázaro, y de ser aprobado deberá volver a la Cámara de Senadores, pasó con 17 votos a favor, 4 en contra, y 2 abstenciones.

La diputada de Morena, Susana Prieto, fue la principal opositora al asegurar que no se está garantizando el derecho a 12 días de vacaciones continuas.

“Estoy en contra de modificar la minuta que llegó del Senado, la propuesta original es dar 12 días de vacaciones de forma continua, y esta modificación no beneficia a los trabajadores, no debe cambiarse la esencia porque si se permite ‘negociar’ con el patrón, sabemos que los trabajadores no tienen ni vela en el entierro, jamás los dejan tomar una decisión de cuándo será cuando van a tomar sus vacaciones, además legitima el hecho de que le patrón los obligue a tomar vacaciones en otro tiempo o de manera discontinua”, refirió la legisladora.

Araceli Ocampo, también de Morena, advirtió que el proyecto dará pie para que los patrones intimiden a sus empleados.

“Deben de ser continuos, 12 días de vacaciones continuos, porque sino dejamos en estado de vulnerabilidad a las y los trabajadores, quienes pueden recibir intimidación, amenaza, represión; los que exijan sus 12 días se van a volver visibles, y posteriormente, cuando venga un recorte, seguramente serán los primeros en ser despedidos por estar ejerciendo su derecho”, puntualizó.

Margarita García, del PT, dijo que la propuesta no quita los 12 días de vacaciones para los trabajadores, y al contrario, los faculta para elegir si los toman de forma continua o fraccionada.

“Creemos que la modificación es correcta, ya que hoy va a ser un día histórico donde le demos a los trabajadores la oportunidad de decidir si quieren sus 12 días de manera continua o si los quieren dividir. Tenemos que pensar en los trabajadores, pero también en los empresarios, porque estamos en un México incluyente; los empresarios ya tienen claro que los derechos de los trabajadores ya no se pisotean, y esas viejas prácticas de intimidación ya no tienen cabida”, indicó.

Sergio Barrera, de Movimiento Ciudadano, coincidió en que las mexicanas y mexicanos necesitan tener 12 días de vacaciones continuas, pero aclaró que hay voces que pidieron que se fraccionen, por lo que consideró que es mejor que pase así, a que no pase.

“Esta minuta no se debería de tocar, pero aquí también se han escuchado muchas voces de quienes piden tener una flexibilidad. El hecho de que se modifique, no quiere decir que se van a quitar los días o que el patrón va a decidir en esa parte, será el trabajador quien decida si quiere fraccionarlo, nosotros preferiríamos que no haya cambios, pero si los hay debe quedar muy claro que el trabajador siempre tiene que ser quien decida”, señaló.



