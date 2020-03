Apoya México a Fernanda Espinosa para dirigir la OEA

A México no le gusta la reelección y esa es una razón de peso para apoyar la candidatura de María Fernanda Espinosa a la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA), señaló el titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard .

En el marco de un diálogo que ofreció la ecuatoriana María Fernanda Espinosa en la Cancillería mexicana, Ebrard Casaubon puntualizó que a México le interesa apoyar su candidatura porque tiene perfil y trayectoria.

El próximo 20 de marzo se reunirá la Asamblea General de la OEA para renovar la secretaría general. Además de Espinosa, el actual dirigente del organismo, Luis Almagro, busca reelegirse.

“De por sí la reelección no nos gusta en México: sufragio efectivo, no reelección; de por sí no nos gusta, y pensamos que esa es otra razón de peso, que el sistema interamericano debería renovarse en el siglo XXI y no acercarnos a lo que fue la Guerra Fría, y que debería, por supuesto, basarse en el respeto de todos los países que la integramos”, indicó Ebrard.

El canciller dejó en claro que se apoya la candidatura de María Fernanda Espinosa porque se le mira como a alguien que cuenta con méritos políticos, demostrados cuando dirigió la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“Además, estamos en una transición política en el mundo de equilibrios relativos. Entonces, en unos de los momentos más complejos, con el ascenso de los nacionalismos, con el ascenso de los populismos de derecha, que son antimultilaterales por definición, con la preferencia al unilateralismo y al ejercicio de la fuerza relativa, conducir una Asamblea General basada en los principios opuestos que animan al multilateralismo es un mérito político mayor”, mencionó Ebrard Casaubon.

Relató que cuando Espinosa dirigió la Asamblea General no formó un grupo para atacar a otro y tampoco encabezó una lucha en contra de un país y nunca sacó a nadie de la asamblea. Tal comentario lo hizo Ebrard en referencia al actual secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien ha sido duramente criticado por las posiciones adoptadas en el seno del organismo regional.

“Entonces, en el momento en que María Fernando presentó su candidatura, por esa sola razón la vimos con enorme simpatía, máxime en un organismo que está caracterizado en sus últimos tiempos por todo lo contrario: la falta de respeto a los países, la actuación autónoma de la Secretaría General, la promoción del conflicto, el evangelio de la división. Ha sido un apostolado para dividirnos, en vez de para encontrarnos”, añadió.

Rejuvenecer a la OEA

Por su parte, María Fernanda Espinosa mencionó que se requiere de una OEA rejuvenecida, transparente, que rinda cuentas a la gente y responda a los desafíos que hay en la región y el mundo.