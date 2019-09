Ángel Aguirre ampliará declaración ante FGR por caso Ayotzinapa

El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, aseguró que él y excolaboradores suyos ampliarán declaraciones ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero.

Esta mañana, Aguirre Rivero estuvo en reunión con integrantes de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, en donde se puso sobre la mesa la reciente liberación de 24 personas que fueron encarcelados por la desaparición de los jóvenes.

Ángel Aguirre, quien estuvo acompañado por quien fuera el procurador de Justicia en Guerrero en 2014, Iñaki Blanco Cabrera, subrayó que su interés es seguir contribuyendo con todo

aquello que se pueda aportar para el próximo esclarecimiento de los hechos.

“Uno de los compromisos es que vamos a ir a ampliar nuestras declaraciones a la Fiscalía General de la República”, comentó en entrevista a su salida del encuentro.

Indicó que durante la reunión condenó la decisión que hiciera el juez para liberar a 24 personas involucradas en el caso.

“Hay que juzgar al juzgador. También le corresponde al Consejo de la Judicatura llamarlo para que explique cuáles fueron las motivaciones para poner en libertad a estas personas”, subrayó.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, difundió en Twitter que la reunión se llevó a cabo y en ésta participaron el exgobernador Aguirre Rivero; el exprocurador estatal, Iñaki Blanco; el exsecretario de Gobierno, Jesús Martínez; y el extitular de Seguridad Pública del Estado, Leonardo Vázquez.

Integrantes de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa nos reunimos con el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, ex procurador, Iñaki Blanco, ex secretario de gobierno, Jesús Mtz Garnelo y ex titular de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez. pic.twitter.com/aWKlei0TRH

— Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) September 17, 2019