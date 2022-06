AMLO y Anaya se enfrentan por refinerías

Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dedicó más de 10 minutos de su conferencia matutina para poner un video pasado del excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya en donde critica que el tabasqueño haya comprado la refinería Dreer Park en Estados Unidos y además construir la Olmeca en Dos Bocas Tabasco, cuando el futuro ya no será el petróleo, sino las energías renovables o limpias.

En su video, que se transmitió en la conferencia matutina, Anaya dice, que de acuerdo con los propios números del presidente, López Obrador, es más redituable para México extraer crudo el petróleo que enviarlo a una refinería para transformarlo en alguno de sus derivados.

Además, Anaya hablaba que la radiación solar en México es una de las mejores del mundo, “cómo que energía solar diría López Obrador si todos los países tienen sol cómo va a tener mucho valor, es que no le han enseñado este mapa, la radiación solar en México es una de las mejores de todo el mundo por eso se estaban instalando tantos paneles solares antes de que López Obrador se los fregara”.

Todo el video de Anaya, López Obrador lo observaba y lo esbozaba sonrisas al contemplarlo.

Y al finalizar el video AMLO, dijo: “Perfecto. Son visiones distintas”.

Anaya Cortés respondió inmediatamente después, y dijo que no tenía palabras para agradecerle al titular del Ejecutivo que le haya dedicado tanto tiempo en la mañanera a su video, “ahora sí AMLO metió un autogol”.

“Ahora sí que no tengo palabras para agradecerle a López Obrador el tiempo que me dedicó hace ratito en su mañanera. Increíble pero no puedo encontrar un solo argumento. O sea sí esto fuera fútbol, yo creo que ahora sí López Obrador metió autogol”, dijo el panista queretano.

“Pues sí, son visiones muy distintas y ojalá y López Obrador estuviera más abierto a escuchar eso sería bueno para México”, finalizó Anaya.

No tengo palabras para agradecerle a López Obrador el tiempo que me dedicó en su mañanera de hoy. Si fuera futbol, ahora sí metió autogol. No entiende que no entiende.

Aquí se los dejo para que lo vean… pic.twitter.com/vQAfpyJxUl — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) June 13, 2022

