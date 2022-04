AMLO: Voy a seguir sirviendo hasta 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que a pesar de los pesares, en el primer ejercicio de la revocación de mandato se dio un paso importante para avanzar hacia la democracia participativa y que se queda a terminar su mandato hasta septiembre de 2024 porque no buscará la reelección.

“Voy a seguir sirviendo hasta el último día de mi mandato y no me voy a pasar, porque soy un demócrata y no estoy a favor de la reelección. Nada más vamos a terminar la obra de transformación, eso sí, porque en estos dos años y medio que nos quedan, a fondo para dejar bien sentadas las bases”, consideró.

En un videomensaje, el Jefe del Ejecutivo federal celebró y agradeció que 90% de los ciudadanos que participaron en el ejercicio organizado por el INE optaron por que continúe al frente de la Presidencia pese a que la autoridad electoral sólo instaló 30% de las casillas que colocó en la elección de 2018.

Acusó que no se instalaron casillas en su natal Tepetitán, Tabasco, pero en todo el país la gente buscó la casilla y se movilizó en cayuco, lanchas, a caballo y en camionetas, pero fueron a cumplir con el compromiso de hacer valer la democracia, señaló.

López Obrador presumió que en la “elección fraudulenta” de 2006, le dejaron más de 14 millones 700 mil votos, mientras que el expresidente Felipe Calderón obtuvo 15 millones.

“Pero ahora se calcula que 15 millones 671 mil, es la proyección, es decir, más que lo que fraudulentamente obtuvo Calderón en 2006, y también más que los que obtuve yo en 2012, y más que los que obtuvo [Ricardo] Anaya [PAN] en la elección presidencial pasada [2018], él obtuvo 12 millones 610 mil votos, como segundo lugar, y el tercer lugar, José Antonio Meade [PRI], con 9 millones 289 mil votos”.

El Mandatario federal confió en que los futuros presidentes se sujeten a este procedimiento y se comprometan a que sin necesidad de llegar a 40% para que sea válida la elección, aun sin eso, si pierden en una consulta dejen el cargo porque no se puede gobernar sin el apoyo del pueblo.

Llamó a la reflexión y a que se serenen sus adversarios, “los conservadores”, porque en la democracia se gana o se pierde, no hay por qué optar por la abstención o por decir: como voy a perder, para qué participo.

“Se es demócrata, porque lo importante es ejercer el derecho que tiene uno a manifestarse de manera pacífica, es muy conservador decir: quiero la democracia, pero cuando me conviene; quiero democracia cuando voy a sacar provecho, cuando voy a mantener mis privilegios, entonces es cuando quiero la democracia, entonces eso no es la democracia, es exactamente lo opuesto”, opinó.

Reiteró que la democracia es el poder del pueblo, es mandar obedeciendo, y sobre todo, mandar sirviendo al pueblo, y no olvidar nunca que el pueblo es el soberano, es nuestro amo, y el pueblo pone, y él quita.