El amago del presidente Andrés Manuel López Obrador de no ir a la Cumbre de las Américas en caso de que se excluyan a algunos países es un despropósito y un autogol para nuestro país, consideró el exembajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhan.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, el presidente López Obrador amagó no ir a la Cumbre de las Américas y enviar a un representante como protesta, en caso de que se excluya a algún país como Cuba.

“La decisión del Presidente de condicionar su participación en la Cumbre, a que sean invitados Cuba, Venezuela y Nicaragua, es un autogol y un despropósito.

“Es un autogol para los intereses prioritarios de política exterior del país, y para la relación más importante para nuestro país y que, como el propio Presidente ha reconocido implícitamente al apoyar la renegociación del TLCAN, es fundamental para el bienestar y la prosperidad de los mexicanos, incluyendo los 11 millones (de los cuales 5 millones son indocumentados) de mexicanos en Estados Unidos.

“Al final del día, si el Presidente no asiste, quien pierde es México; hay que recordar que para un país como el nuestro, si uno no está sentado a la mesa, uno estará en el menú”, advirtió el embajador al ser consultado por EL UNIVERSAL.

Sarukhan indicó que de ser un escenario inverso, López Obrador no permitiría que a él se le condicione en un evento que él organice.

“Es un despropósito porque el Presidente, ciertamente, no dejaría que otro mandatario le condicione a quién invita o no a un evento organizado por él. Y no gana nada, claro está, más ante quienes defienden o se hacen lelos ante lo que ocurre con los derechos humanos y la democracia en esos países- con esta posición”, dijo.

“La pregunta de fondo es: ¿Por qué lo hace?. Evidentemente hay razones ideológicas y una visión trasnochada y rancia de las relaciones internacionales. Pero, ¿Habrá motivos adicionales, como las sospechas de un creciente papel de Cuba, con un aparato mexicano de seguridad nacional desmantelado, en temas de inteligencia interna mexicana y los quid pro quo que eso pudiese generar?”, cuestionó.

Amenaza de AMLO, contraria al espíritu de la diplomacia internacional

La internacionalista Ileana Rodríguez señaló que esta amenaza del presidente López Obrador es contraria al espíritu de la diplomacia internacional y al principio de la libre autodeterminación de los pueblos.

“Cada Estado y cada pueblo tiene la capacidad de decidir a sus gobernantes y de la misma manera tiene la capacidad de decidir con quienes establece vínculos o no”, señaló.

La especialista recordó al politólogo italiano Norberto Bobbio, quien decía que no se puede esperar de un sistema democrático igualdad ante Estados autocráticos y viceversa, por lo que es importante considerar que el sistema internacional no es homogéneo pues los sistemas jurídicos y políticos son completamente diferentes entre los países.

“En ese andamiaje se ha forjado el principio de la coexistencia de los Estados y es en aras de ese reconocimiento de la no igualdad entre Estados pero respetando el derecho a la igualdad soberana en términos de poder tener relaciones internacionales al máximo nivel con la libertad de decisión y acorde a los intereses de cada pueblo”, explicó.

La especialista del Tec de Monterrey señaló que, de materializarse el amago del presidente López Obrador, se provocaría una tensión innecesaria entre México y Estados Unidos; y que aunque esta postura puede generar molestia en el mandatario estadounidense, Joe Biden, este tendrá que respetar a nuestro país, como se ha respetado sus decisiones en materia de política exterior.

“México hace bien en llamar a la reconciliación para que haya mayor relación interestatal pero el anunciar públicamente que si Estados Unidos no se alinea a los intereses de México para invitar a su territorio a Estados con los que ha estado enemistado históricamente es algo que nosotros no podemos promover”, añadió.

“(De cumplirse la amenaza) Es generar una tensión innecesaria entre Estados Unidos y México en estos dos mandatos; los gobernantes de uno y otro pueblo tienen claro que este tipo de reacciones obedecen a políticas manifiestas del presidente en turno y su ideólogo pero que no nos delimita ni nos marca con una postura que no se pueda transformar (…) es una postura que sí va a generar molestia en el mandatario estadounidense pero tendrá que respetarse, como nosotros respetamos que Estados Unidos dé el espaldarazo al pueblo de Israel en contra de los derechos de Palestina”, declaró la internacionalista.

