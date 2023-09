Al inaugurar el primer tramo del Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente”, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su administración brindará todo su apoyo al gobierno de la nueva gobernadora del Estado de México Delfina Gómez Álvarez (MORENA).

“Imagínese si no estoy contento este día que estoy con la nueva gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez, la queremos mucho”.

“Le digo a la maestra Delfina que así como apoyamos a Alfredo del Mazo (PRI) así vamos a apoyar a su gobierno, en el tiempo que me falta, yo trabajo 16 horas diario y los fines de semana, eso, decir que me falta como dos años”.

En la estación Zinacantepec, donde el Mandatario y autoridades realizarán un recorrido abordo de El Insurgente, el presidente López Obrador urgió a la SICT y empresas constructoras a terminar el tramo de 38 kilómetros de Lerma a la Ciudad de México.

“Esta obra es una muestra que nosotros no podemos dejar obras inconclusas, a todos les consta que cuando entramos al gobierno estaba iniciada. Imagínese si no la terminábamos, teníamos excusas podríamos haber dicho que se estimó en 30 mil millones de pesos y va a costar 94 mil millones de pesos”.

“Podríamos haber dicho se queda pendiente, pero esos 30 mil millones de pesos se iban a quedar tirados y no se puede actuar de manera irresponsable, no es porque fue otro gobierno, no, el gobierno reprenda todo el pueblo”.

El Mandatario pidió a los responsables de la obra civil y obra ferroviaria ponerse de pie y ante ello, les pidió conectarla en diciembre próximo la obra civil hasta la Ciudad de México y en marzo de 2024 la obra ferroviaria para que comience con su funcionamiento.















