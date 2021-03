Luego que ayer un joven burlara la seguridad y se escondiera en Palacio Nacional, en plena conferencia de prensa, para poder hablar con presidente Andrés Manuel López Obrador, esta mañana personal militar, de la Ayudantía y de Comunicación Social de Presidencia fueron más estrictos en el acceso al salón Tesorería.

Esta casa editorial constató que para poder ingresar a este salón, personal de Comunicación Social y elementos de la Policía Militar (PM) revisaban que reporteros estuvieran debidamente acreditados en una lista previamente elaborada para poder acceder a la "mañanera", algo que no ocurría en los últimos días.

Ya dentro del salón Tesorería, integrantes de la Ayudantía del presidente López Obrador fueron colocados en los extremos del salón como medida de seguridad, puesto que ayer ninguno de ellos pudo detener al joven que irrumpió en la "mañanera".

Hasta el día de ayer, estos servidores, la mayoría jóvenes, permanecían atrás de la mampara, para pasarle recados, abrirle la puerta o ayudar en cualquier necesidad que hubiera por parte del presidente.

Al final de la conferencia de este martes, integrantes de la Ayudantía revisaron que ninguna persona se quedara dentro del salón Tesorería, y tras esto, se cerró con cadenas, para ser abierto más tarde para la conferencia de salud sobre la pandemia del Covid-19.

Esta mañana, el presidente López Obrador aseguró que el joven que ayer irrumpió en plena conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional no tenía la intensión de dañar, y descartó que se vayan a tomar medidas extraordinarias en torno a su seguridad.

“Fue una persona que se introdujo no sé exactamente la hora, se les va informar con detalle. No lo vio nadie, estuvo un tiempo... vamos a decir, no escondido, sino -risas - en espera de que comenzara la conferencia, y apareció, pero no tenía intensión de dañar. Quería llegar aquí, y lo logró”.

-”¿Se van a tomar algunas medidas?”, se le cuestionó.

“Sí, pero nada extraordinario. El que lucha por la justicia no tiene nada que temer y y todos tenemos que actuar con responsabilidad y respeto, y también ayer lo dije, que son gajes del oficio. A veces puede resultar molesto que insulten, por ejemplo, pero es nuestro trabajo y más cuando se está llevando a cabo una transformación”, respondió.

