Ante la advertencia del expresidente estadounidense, Donald Trump, de que será detenido hoy martes en el marco de la investigación por presuntamente comprar el silencio de la actriz de películas para adultos Stormy Daniels con la que habría tenido una relación, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que de llevarse a cabo esto sería para que no aparezca en la boleta en las próximas elecciones presidenciales en ese país, lo cual es, afirmó, completamente antidemocrático.

En su conferencia mañanera de este martes en Oaxaca, López Obrador afirmó que daba estas declaraciones porque él padeció la fabricación de un delito, en referencia al proceso de desafuero que enfrentó cuando fue jefe del gobierno del entonces Distrito Federal.

“Está declarando el presidente Trump, expresidente Trump que lo van a detener creo que hoy por un asunto presuntamente amoroso, que lo van a detener. Si fuese así pues todo mundo sabría, porque no nos estamos chupando el dedo de que es para que no aparezca en la boleta electoral y si digo esto es porque padecí de la fabricación de un delito, porque no querían que yo fuese candidato y eso es completamente antidemocrático, porque no se le permite al pueblo que decida”, dijo.

Según la actriz, Trump le pagó 130 mil dólares (casi 2.5 millones de pesos mexicanos) durante la campaña presidencial de 2016 en la que el republicano buscaba (y logró) la presidencia de Estados Unidos. Era un pago, según Daniels, para que ella no revelara que tuvo una relación sexual con Trump en 2006 cuando él ya estaba casado con Melania y acababa de tener a su hijo Barron.

En enero de 2018 estalló el escándalo cuando el diario The Wall Street Journal reveló aquel pago. Y catapultó a la fama a Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford.

La fiscalía investiga si Trump violó la ley, pues de acuerdo con su exabogado, Michael Cohen, él entregó el pago a Daniels, y luego Trump se lo habría reembolsado, tras hacerlo pasar como otro gasto de campaña.

Desde entonces, Daniels no ha guardado detalle alguno de su relación con Trump. Incluso publicó un libro de memorias: “Full Disclosure” (Revelación Total), en la que dio detalles explícitos. “Puede que sea la relación sexual menos impresionante que he tenido, pero él claramente no estuvo de acuerdo”, dijo. “Los peores 90 segundos de mi vida”, dijo en una entrevista.

La actriz aseguró haber conocido a Trump en un torneo de golf de celebridades en Lake Tahoe, en julio de 2006, tras lo cual él la invitó a su hotel.

