San Francisco, California.-Junto a los 21 líderes de las principales economías del mundo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se toma foto oficial de la Cumbre de Líderes APEC 2023, a un metro de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, a quien llamó “espuria” tras el golpe de Estado contra el presidente Pedro Castillo.

La primera fila la encabezó el presidente anfitrión el estadounidense Joe Biden, junto la presidenta Boluarte, en ese mismo espacio el presidente de Chile, Gustavo Boric; entre otros.

En la fila de atrás, el presidente López Obrador.

Al término de la foto oficial, el presidente Boric saludó de mano y le dio un caluroso abrazo al mandatario mexicano.

El pasado 9 de noviembre en la “mañanera”, el Jefe del Ejecutivo expresó:

"Ojalá y no tenga yo que tomarme la foto, no lo deseo, se lo digo así con todo mi cariño, digo, con mi buena fe, no quiero tomarme una foto con la presidenta del Perú, o sea, no, yo no voy a ir a buscarla para tomarme una foto. Pero no se rompieron las relaciones, sin embargo, el trato que le dieron a nuestro embajador, pues fue grosero, humillante".

En febrero pasado, López Obrador llamó “presidenta espuria” a Boluarte elegida por el Congreso peruano tras la destitución de Pedro Castillo, a quien refrendó su apoyo y a quien pidió que se le libere al afirmar que es una injusticia que permanezca en la cárcel.

