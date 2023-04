El presidente Andrés Manuel López Obrador reviró al senador republicano, Lindsey Graham, que es él quien no quiere ver la realidad.

“Nosotros estamos cooperando, él es el que no quiere ver la realidad, pero no sólo eso, imagínense decir que no se venden armas en Estados Unidos de manera libre, pues si eso hasta el presidente Biden lo está planteando, con estos crímenes lamentables en las escuelas, con armas de alto poder el presidente Biden está planteando ‘vamos a controlar esto’”.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo reclamó que es ese pensamiento conservador, no sé exactamente si este senador, pero de ese estilo, propone que se armen los maestros.

“Es increíble, entonces, son dos concepciones distintas, o sea, aquí hemos hablado de eso, ellos quieren resolver todo con la fuerza, piensan enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal y tienen que cambiar, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien y hay que atender las causas, el ser humano no es malo por naturaleza, son las circunstancias, las que llevan algunos hasta mal camino de las conductas antisociales”.

El presidente López Obrador dijo que México quiere ayudar a Estados Unidos a enfrentar el consumo de fentanilo en ese país, por eso ha propuesto que los jóvenes se mantengan más tiempo en los hogares y no los saquen de la casa.

“Que se mantengan los dos o tres años más, porque es muy importante la integración familiar, muy importante evitar la desintegración de las familias”.

