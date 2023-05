El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, le envió una carta de agradecimiento por la cooperación en materia de seguridad.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo dijo que la misiva está fechada el 3 de mayo, un día después del encuentro con la asesora de la Casa Blanca para Seguridad Nacional, Elizabeth Sherwood-Randall, en Palacio Nacional, en la que hablaron principalmente de atender el fenómeno migratorio, además del combate al tráfico de drogas y armas.

No obstante, el Mandatario no dio a conocer el contenido de la misiva, solo “para que no crean que los estoy chorreando”, puso en la pantalla la carátula de la misiva.

“Dicho sea de paso, se ha portado muy bien el presidente Biden, respetuoso de nuestra soberanía, como está muy consciente de que debemos de trabajar juntos, de parte nuestra le tenemos una estimación especial, acabamos de tener antier la reunión conjunta en materia de seguridad. Y ayer ya me mandó una carta, básicamente de agradecimiento”.

Dijo que hasta el momento el presidente Biden no le ha dado una respuesta a su petición de eliminar el financiamiento a organizaciones no gubernamentales del país que están en contra de su gobierno.

