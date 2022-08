Tijuana, Baja California.- El presidente Andrés Manuel López Obrador ironizó con la convocatoria que el exmandatario Vicente Fox hizo en redes sociales para “tomarse una foto” junto con Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón.

“Hay que buscar la conciliación miren: amor y paz, no pelearnos”, señaló haciendo una señal de amor y paz con los dedos de sus manos en su mañanera de este viernes en Tijuana.

“Miren que hasta el (ex) presidente Fox quiere que nos tomemos una foto”, dijo.

“¿Se la va a tomar?”,.

“Sí, como no, cuando se pueda”.

“¿Dónde?”

“Lo invitó a Palacio, a los demás, a todos que vayan allá, los invito a todos”.

“¿Va a invitar a Calderón?”, se le insistió.

“A todos invito, sí lo invitó. Lo que pasa que él también se invitó, entonces doblemente invitado y ¡claro! Si quieren estar ahí, los invito a Palacio (…) En política se pueden tener adversarios pero no enemigos… Se van a ir a tomar la foto los presidentes”, ironizó.



Fox se invita a él mismo, a AMLO, Salinas, Zedillo y Calderón a reunirse y tomarse una foto

Vicente Fox hizo una invitación al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los exmandatarios de México, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, a reunirse y tomarse una foto en “un lugar neutral”.

En la invitación que hizo el expresidente de México a través de redes sociales, y en la que se invitó a él mismo y no convocó a Enrique Peña Nieto, Vicente Fox llamó a demostrar que “México es primero”.

También en el cumpleaños 60 del expresidente Calderón que es este 18 de agosto, Vicente Fox expresó: “Estas ‘chavo’ UNAMONOS para seguir CABALGANDO!!”.

“Seamos hijos desobedientes ......ante un gobierno fallido!!”, escribió.

Vicente Fox propuso que el Congreso le suspenda el sueldo a López Obrador “hasta que no traiga paz al país”.

También lee: Caso Ayotzinapa: Los videos que daban cuenta del soldado López Patolzin como infiltrado entre los 43 normalistas

ed