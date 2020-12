AMLO reitera llamado a capitalinos a no hacer fiestas ante repunte de casos de Covid

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los habitantes del país, pero en especial de la Ciudad de México, no realizar fiestas ante el repunte de casos de Covid-19 en la capital del país.

El Gobierno de la Ciudad de México ha centrado su atención en las alcaldías de Milpa Alta, Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco, cuyas denuncias de fiestas se han incrementado en más de 1000%, de acuerdo con reportes del C5.

En su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo hizo un llamado a todos los habitantes del país, pero en especial a los capitalinos, a seguir las recomendaciones sanitaras porque hay un incremento de casos de contagios por Covid.

“Tenemos que cuidarnos, guardar la sana distancia, no realizar fiestas, salir a la calle solo si es indispensable”.

Informó que desde el pasado 14 de diciembre comenzaron a aumentar la capacidad hospitalaria esto es que haya suficientes camas, equipos, médicos, enfermeras, pero urgió a que se tome en cuenta que ya es mucha la fátiga en los trabajadores de la salud que están salvando vidas.

“Se está llevando a cabo un plan para que entren médicos y enfermeras en relevo, y se pueda atender a todos los enfermos, lo más importante es que procuremos no contagiarnos, lo preventivo, mientras no tengamos la vacuna, lo mejor es que nos cuidemos, que no se aglutine gente, que no nos reunamos con muchos familiares y amigos que guardemos siempre la sana distancia, eso se recomienda”.

