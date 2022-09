AMLO rechaza que su sexenio sea el más violento en la historia moderna del país

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que su gobierno sea el sexenio más violento en la historia moderna de México, y reiteró que no cambiará su estrategia de “abrazos no balazos” porque, afirmó, está dando resultados.

En conferencia de prensa matutina y al ser cuestionado por el periodista Jorge Ramos, el jefe del Ejecutivo federal indicó que si mintiera tendría un problema con su conciencia.

En Palacio Nacional, el presentador de noticias cuestionó: “Tengo que comenzar con malas noticias: su gobierno ya es el más violento en la historia moderna de México”

“No coincidió contigo”, contestó el Mandatario federal.

Jorge Ramos replicó: “Estas son las cifras de su propio gobierno, las saque de su página. Usted llegó al poder ha habido 126 mil 206 mexicanos asesinados, más que los 124 mil de Peña, más que los 121 mil de Calderón. Esto es lo que significa señor presidente, a pesar de las cifras que nos ha dado, es que su estrategia de seguridad no ha funcionado. la militarización no ha funcionado, su propuesta de la Guardia Nacional, por eso es que muchos se ponen a ella y la idea es que `abrazos no balazos, al final han dado más balazos; el problema es que si no corrigen se van a poner muchos peor; al final, cuando usted entregue el poder, el 1 de octubre de 2024, va haber 191 mil muertos”, cuestionó.

En respuesta, el presidente López Obrador contestó: “No coincido contigo, no estoy de acuerdo y considero que no tienes razón”.

“Pero es que son tus datos”, replicó nuevamente el periodista.

“Nada más es cosa de cómo los presentas tú y cómo consideramos nosotros deben de darse a conocer”, dijo el presidente López Obrador.

En el salón Tesorería, el Mandatario federal garantizó que su gobierno reducirá el número de homicidios dolosos y “es lo que me tiene tranquilo, optimista y por eso sostengo que no vamos a cambiar la estrategia porque nos está dando resultados”.

“Tendría yo problemas con mi conciencia, con mi tribunal principal, que es mi conciencia, si yo estuviera mintiendo”, agregó.

