AMLO rechaza que su gobierno pueda manipular cifra de muertos por Covid-19

Al asegurar que es “muy buena estrategia” la que ha implementado su gobierno para hacer frente al Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que su administración pueda manipular las cifras de los fallecidos porque, aseguró, son cosas que no se puedan ocultar.

En Palacio Nacional, el mandatario recriminó que este fin de semana los medios de comunicación hayan escrito sobre el “escenario catastrófico” al llegar a los 60 mil fallecidos por la pandemia como lo calificó el subsecretario Hugo López-Gatell.

“Es muy buena la estrategia. Sí fue notorio que el fin de semana nuestros adversarios, los medios conservadores se dedicaron a esas dos cosas: “escenario catastrófico”, cosa muy fuerte, muy dolorosa, parecía coro; la otra cosa que repetían eran las pruebas, pero se aclaró.

“Nosotros no somos iguales, creen que el león que todos son peludos. Se están haciendo las mismas, hay cosas inocultables, desgraciadamente no se pueden ocultar los fallecidos, no es nada más medir con el número de pruebas o el número de contagios. El dato más duro y lamentable es el número de fallecidos, eso ¿cómo se oculta?”.

En conferencia de prensa, el mandatario señaló que es de mal gusto las comparaciones, pero aseguró que México tiene menos fallecidos por coronavirus si se le compara con Estados Unidos, Brasil, Chile, Inglaterra, Italia “y ha funcionado bien la estrategia, pero esta es una pandemia tremenda, y nos ha afectado mucho de las enfermedades crónicas”.

