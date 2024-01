Villahermosa, Tabasco.- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya “una elección de Estado” en junio próximo, pues “no somos iguales” en referencia a sus adversarios.

“Me encontré con el texto de Silva Herzog y otros que van igual, de que vamos a hacer una elección de Estado. No, no somos iguales, nosotros no compramos votos, no usamos el presupuesto para favorecer a ningún partido, a ningún candidato, nosotros tenemos autoridad moral”, dijo en su conferencia mañanera de este martes 2 de enero en Tabasco.

En las instalaciones del 37 Batallón de Infantería de esta ciudad, López Obrador reprochó que sus opositores, los “intelectuales del régimen”, se callaron con los fraudes electorales.

López Obrador aseguró que en junio próximo -cuando se renueve, entre otros cargos, la Presidencia de la República y el Congreso- los mexicanos tendrán elecciones limpias y libres para elegir a sus autoridades.

Lee también Pensión del Bienestar: ¿Cuándo depositan el primer pago de 2024?





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr