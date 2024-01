El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su administración no prohibirá el uso de redes sociales como TikTok para servidores públicos.

Luego de que Reino Unido se han tomado medidas para prohibición de uso de redes sociales a funcionarios públicos por vulneración de datos personales, el presidente López Obrador dijo que en nuestro país no tenemos ningún problema y que afortunadamente cuando hay una información falsa, se aclara.

“Libertad, no hay censura en México, no tenemos ningún problema cuando hay una información que no es real, que no es falsa aclaramos, tenemos capacidad para responder si se trata de cuestiones de gobierno”.

“Pero también si se trata de asuntos que tienen que ver con la seguridad de las personas se corrigen, somos partidarios de máxima de los liberales la prensa se corrige con la prensa, ahora en el caso de las redes sociales si hay una mentira falsa (sic) rápido aclaran”.

El presidente López Obrador rechazó la censura como una forma de regulación.

