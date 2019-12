AMLO promete que programas sociales no se quedarán en el escritorio

Hidalgotitlán, Ver.- El presidente Andrés Manuel López Obrador cerró su gira del fin de semana en el ejido de San Carlos, en el municipio de Hidalgotitlán, Veracruz, donde prometió que los programas sociales no se quedarán en el escritorio del gobierno, y se comprometió a enviar presupuesto para que se construyan caminos.

“Estamos haciendo esta gira para supervisar los programas, en particular el programa Sembrando Vida, porque queremos que los programas se apliquen, que no se queden nada más en los documentos y que se definan en las oficinas, se autorice –incluso– presupuesto, pero que no lleguen los municipios, queremos que lo que se está planteando se convierta en realidad y que actuemos con rectitud, con honestidad, con transparencia”, dijo.

Al llegar al evento, los pobladores le pidieron al presidente un camino directo desde Minatitlán hacia la comunidad y tanto él como el gobernador del estado, Cuitláhuac García, se comprometieron a llevarlo a cabo con la inclusión de la gente en su construir, tal como se está haciendo en Oaxaca.

Ante los asistentes que clamaron su reelección, López Obrador reiteró que que él dejará la presidencia en 2024, pues “es maderista está en favor de respetar la democracia, y no tenerle mucho apego al poder”.

“No, no va haber reelección porque soy maderista. ‘Sufragio efectivo no le reelección’, ese es el compromiso. Además, imagínense que van a decir mis adversarios, como se va a reelegir el viejito ese, si ya está chochando. Pero no es por mi estado de salud, es que debemos ser respetuosos del principio de no reelección. No hay que tenerle mucho apego al poder”, señaló.

El presidente también destacó que el programa Sembrando Vida está para que la gente se quede en sus tierras, las trabajen y que “quien quiera irse al extranjero o a la capital lo haga por gusto, no por necesidad”, así como para que México deje de importar productos como el maíz, el trigo y el frijol.

“Este programa es importante porque queremos recuperar al campo. No les importaba, a las autoridades anteriores, el campo. Nada más un millón de veracruzanos se fueron a buscarse la vida a Estados Unidos, Se decidió que era mejor comprar lo que se consumía en México, en el extranjero, y ahora compramos maíz, esa planta bendita que se da en todos lados, esa planta es originaria de nuestro país y México es el país del mundo que más maíz compra al extranjero”, declaró.

En el evento, el gobernador Cuitláhuac García le informó al mandatario sobre los programas que a nivel estatal se han implementado para ser complementarios de los que lleva a cabo el gobierno federal, como el apoyo a madres campesinas y los módulos para la autosufiencianalonentaria.

López Obrador refrendó su apoyo a Cuitláhuac García al decir que es “un hombre honesto”, y calificar a los ex gobernadores de Veracruz de “impresentables y corruptos”. “Con decirles que, sí venían, había que cuidar la cartera”, añadió.