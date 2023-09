El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que en materia de seguridad pública, está funcionando bien su estrategia de atender las causas de la violencia.

“Los delitos del fuero federal se han reducido en 24 %, el homicidio en 17 %, el robo el 26 %, el feminicidio en 29 %, el robo de vehículo en 44 % y el secuestro en 80 %”.

Al rendir un mensaje con motivo de su Quinto Informe de Gobierno, el titular del Ejecutivo destacó que la Guardia a nacional cuenta con 128 mil elementos bien formados, disciplinados y entregados a garantizar la paz y la seguridad con la guía de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Agradeció a los titulares de la SEDENA, general Luis Cresencio Sandoval, y de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, por su apoyo no solo en materia de seguridad sino en tareas de apoyo a la población, salud, educación y obras de infraestructura.

Aseguró que aunque se molesten sus adversarios, en el país ya no hay masacres, no se reprime al pueblo, no se tolera la violación de los derechos humanos y no existe un Narco-Estado.

maot