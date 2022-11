AMLO pone “humanismo mexicano” a su gobierno

A dos años de dejar el gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó reelegirse en 2024, pese a que cerca de 100 mil simpatizantes reunidos en el Zócalo de la Ciudad de México se lo pidieron.

“¡Reelección, reelección!”, gritó un coro de 100 mil personas al inicio del informe presidencial en el Zócalo capitalino.

Tras caminar por casi seis horas en una marcha inédita para celebrar cuatro años de haber llegado la Presidencia, el Jefe del Ejecutivo federal confirmó que su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, no participará en ningún proceso electoral y bautizó el modelo teórico de su gobierno en el terreno político, económico y social como “humanismo mexicano”.

“No, no a la reelección. Nosotros somos maderistas. Sufragio efectivo, democracia efectiva, no reelección”, reiteró el Mandatario federal, quien afirmó que hay relevo generacional.

“Así como les dije que somos maderistas y que no hay reelección, Beatriz ni siquiera aceptó, con todo respeto lo digo, ser primera dama, de modo que ella no va a participar en ningún proceso electoral. Ofrezco disculpas por decirlo, pero esto es un asunto de interés público y debe de quedar muy claro”, declaró.

Acompañado por su gabinete, gobernadores de Morena y PVEM, así como empresarios, el Presidente bautizó el modelo económico, político y social que aplica su gobierno como “humanismo mexicano”.

“La política es, entre otras cosas, pensamiento y acción. Y aun cuando lo fundamental son los hechos, no deja de importar cómo definir en el terreno teórico el modelo de gobierno que estamos aplicando. Mi propuesta será o sería llamarle humanismo mexicano, porque sí tenemos que buscar un distintivo, humanismo mexicano.

“Sigamos haciendo historia, continuemos impulsando el cambio de mentalidad, la revolución de las conciencias, hagamos realidad y gloria el humanismo mexicano”, enfatizó.

En su discurso de una hora y 39 minutos, el Presidente explicó los principios políticos, económicos y sociales del humanismo mexicano que postula y que inspiran a la Cuarta Transformación y se explican bajo sucesos históricos.

“En la nueva política económica, moral y social que hemos aplicado desde el principio de nuestro gobierno se ha desechado la obsesión tecnocrática de medirlo todo en función de indicadores de crecimiento que no necesariamente reflejan las realidades sociales. Nosotros consideramos que lo fundamental no es cuantitativo, sino cualitativo, es decir, la distribución equitativa del ingreso y de la riqueza”.

Señaló que más allá del simple crecimiento económico, es fundamental desterrar la corrupción y los privilegios para destinar todo lo obtenido y ahorrado en beneficio de las mayorías del pueblo y, de manera específica, en beneficio de los más pobres y marginados.

La estrategia central del gobierno en el terreno de la política social, indicó, descansa en respetar, atender y escuchar a todas y a todos, pero otorgando preferencia a los pobres y humillados.

En la Plaza de la Constitución, López Obrador enumeró 110 logros de su gobierno, entre los cuales destacó que la economía se está recuperando tras la pandemia de Covid-19 y se espera un crecimiento de 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB), cifra que confió permanezca en 2023 y 2024.

Llamó al sector empresarial y obrero a que lleguen a un acuerdo para aumentar el salario mínimo para el siguiente año y el cual deseó que se acerque a 20%.

“En mi gobierno no hay un García Luna”

El presidente López Obrador aseguró que en su gobierno no hay funcionarios como Genaro García Luna —exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, hoy recluido en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico—, y afirmó que no se admiten relaciones de complicidad con nadie y la ley se aplica por parejo.

“Que quede claro, que nadie se confunda o se haga el que no sabe: en nuestro gobierno no hay funcionarios, lo tengo que decir, aunque no es mi gusto, lo tengo que decir porque nuestros adversarios son muy hipócritas, muy falsarios, la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía, pero es importante, muy importante que se sepa: en nuestro gobierno no hay funcionarios como García Luna”.

Por otra parte, agregó que las manifestaciones de protesta son pocas, no proliferan las huelgas ni existe ingobernabilidad.

Dijo que en el país se garantiza como nunca la libertad de expresión y el derecho a disentir. México hoy es santuario de las libertades, aseguró el Presidente.