AMLO pide a Morena en Senado no pensar en intereses personales

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Morena en el Senado, y en general a los senadores, no pensar en intereses personales, ni en cargos políticos porque "el político tradicional, el que piensa cómo colarse, no ayuda en nada y no tiene futuro".

Durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el presidente fue cuestionado sobre la división en la bancada de Morena en el Senado de la República por la votación de la presidencia de la mesa directiva de la que fue relevado Martí Batres por Mónica Fernández Balboa, apoyada por un grupo encabezado por el coordinador morenista Ricardo Monreal.

El mandatario respondió: "Lo que creo no sólo para este caso sino para otros, aplica parejo, el que quienes nos dedicamos al noble oficio de la política, tenemos que actuar poniendo por delante los ideales y principios y le debemos de profesar un profundo amor al pueblo, si no hay ideales no hay principios no se puede hacer política.

"Ya pasó el tiempo en que la políticos era sinónimo de individualismo, de sacar provecho personal, de estar pensando nada más en intereses personales por legítimos que fueran. Ya no ayuda quienes solamente piensan en sus intereses personales. Tiene que haber mística, tiene que haber convicciones, entrega total a la causa", expresó.

Afirmó que el pueblo de México ya cambió de mentalidad y se conoce quién "es un trepador, un oportunista y un politiquero.

A pesar de ello defendió que en todos los casos también tiene que haber discrepancias polémica y libertad.

A pesar de que dijo que tiene licencia como militante de Morena, López Obrador -fundador de ese partido- adelantó que en diciembre enviará una carta al Congreso de Morena para advertir que no deben buscar el poder por el poder.

"A lo mejor envió una carta cuando sea el congreso para expresar mi punto de vista, mis sentimientos y desear que le vaya muy bien a Morena y tratar algunos asuntos, que desde luego tienen que ver con mantener principios e ideales, no buscar el poder por el poder, no abandonar al pueblo de México y la lucha por la justicia y la democracia y la soberanía por los valores", indicó.

Sostuvo que si el partido empieza a buscar el poder por el poder el triunfar a cualquier costa y sin escrúpulos morales de ninguna índole, si empieza el zigzagueo, no dura.

Incluso dejó abierta la posibilidad de participar en el Congreso de Morena a finales de año.