El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que se nombren o no en el Senado a los comisionados faltantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) para que este organismo siga funcionando, “no sirven para nada”.

En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, López Obrador acusó que el Inai solo ha sido “una fachada” para encubrir “corruptelas de funcionarios”.

Afirmó que todos los organismos autónomos que se crearon en sexenios pasados “no tienen sentido”.

“Está el debate que el Senado no nombra a los de la Transparencia. Pero digo, los nombren o no lo nombren, ¿Para qué sirven? No sirven para nada.

“Era un gobierno mantenido y bueno para nada. Eso era lo que había. ¿Saben para qué sirve ese Instituto o para qué servía? Nada más era una fachada para encubrir las corruptelas de los funcionarios”, afirmó.

“Se aguantan”: Félix Salgado Macedonio advierte que nombramientos en Inai serán cuando ellos digan

En la sesión de este miércoles en la Cámara Alta, el senador Félix Salgado Macedonio, de Morena, ironizó que “los señores (oposición)” quieren los nombramientos de los comisionados faltantes del Inai “porque si no se va a paralizar la transparencia”.

“¿Y cuándo ha estado trabajando el órgano de la transparencia, cuándo? ¡Ah, se va a paralizar! No, no se va a paralizar, ahí están ganando el doble que el Presidente de la República, ahí van a estar.

“¿Cuándo se van a nombrar? ¿Saben cuándo? Cuando nosotros digamos porque ahora nosotros somos la mayoría. Antes ustedes eran la mayoría y decidían, pero ahora ya no, ya son una franca minoría, por lo tanto añoran sus tiempos del pasado, así que se aguantan aunque sigan trayendo lonas, no será cuando ustedes digan”, expresó el senador de Morena.