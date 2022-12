Ante la denuncia de la oposición en el INE por el presunto uso de recursos públicos en la marcha para festejar cuatro años de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en la oposición están desesperados y que no le preocupa, por que tiene su conciencia tranquila, por lo que llamó a que presenten las pruebas y que sea la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FISEL) la que resuelva.

Al encabezar la conferencia de prensa matutina en las instalaciones del Museo Naval México y a pregunta expresa, el jefe del Ejecutivo federal señaló que la oposición no hace mas que criticar, cuestionar e insultar

“Pues están en su papel, es una oposición que no ha podido levantar el vuelo, porque no defienden causas justas. Hace un momento recordaba a Juárez y él tenía una frase que aplica en estos tiempos: `El triunfo de la reacción es moralmente imposible´. No hace más que denuncias, criticar, cuestionar, insultar, pero no hay imaginación, no hay talento. Como no tienen convicciones, porque para hacer política se necesita tenerle amor al pueblo y ellos son simuladores. Por eso no han podido, nos acusan de todo (…) Que presenten las pruebas”

“¿No le preocupa?”, se le preguntó.

“Claro que no, porque yo tengo el tribunal de mi conciencia, que es el que me preocupa. Si hace uno algo malo, y si se tiene conciencia no puede uno estar tranquilo, no es nada importante ni llega a ser anécdota. Es parte de la desesperación (..) Que la Fiscalía resuelva lo que considere”, dijo.

