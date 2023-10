El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el excanciller y exaspirante a la candidatura presidencial, Marcelo Ebrard tiene las puertas abiertas en su gobierno.

En su conferencia mañanera de este jueves 12 de octubre en Palacio Nacional, López Obrador indicó que al igual que ayer lo hizo con Adán Augusto López Hernández, se podría reunir en Palacio Nacional con Marcelo Ebrard.

López Obrador destacó la labor hecha por Marcelo Ebrard al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“¿Marcelo Ebrard tiene las puertas abiertas del gobierno?”, se le preguntó.

“Sí, claro, claro. No, no, no, no, Marcelo hizo una labor importantísima como secretario de Relaciones Exteriores, nos ayudó mucho.

“Al igual que Adán, desde el gobierno de Tabasco, luego lo invité a participar en la Secretaría de Gobernación, me ayudó. Lo que pasa, pues que todos tenemos nuestras aspiraciones y son legítimas; decir, ‘a ver, ya estuve aquí, deseo participar en otra cosa’, pero aquí están las puertas abiertas para muchos de los que están pensando en otros asuntos, otros planes, se respeta eso”, respondió.

