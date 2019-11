La Mañanera. AMLO invita a informe por 1 año de Gobierno

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una convocatoria, “un llamado abierto”, a todos los ciudadanos a asistir a un informe que rendirá el próximo domingo a las 11:00 horas en el Zócalo de la Cuidad de México con motivo de su primer año de gobierno.

“Necesitamos reafirmar el hecho de que este es un gobierno democrático, no de un solo hombre, es de millones de mexicanos”, aseguró durante su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

“Así como se dice en los actos: no estás solo, vamos a demostrar esto que somos muchos. Ya no puedo decir londe antes, no somos uno y no somos 100...”, bromeó el mandatario.

Aseguró que en su opinión su gobierno va bien. “Estamos bien y de buenas”, dijo.