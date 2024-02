Cancún, Quintana Roo.- El presidente Andrés Manuel López Obrador ironizó que “ya va a hablar mal del gobierno”, ante la posibilidad de ser incluido en el catálogo de infractores electorales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Ya vamos a empezar a hablar mal del gobierno. Es injusto, es que están muy molestos, pero le deberían echar la culpa como a 40 millones de mexicanos”, dijo.

En conferencia de prensa, el Mandatario señaló que, aunque sean “calumnias”, está dispuesto a rectificar y cumplir con la ley electoral.

“Si cometí algún error estoy dispuesto a rectificar. Es más, no le hace que sea calumnia, de todas maneras, cumplimos, porque ya me han calumniado”, dijo.

El titular del Ejecutivo recordó que fue sancionado por una consejera “filo panista” y le prohibieron hablar de la aspirante de oposición a la Presidencia, Xóchitl Gálvez, por presunta violencia política de género, aun cuando tergiversaron sus declaraciones.

“Una vez, una consejera del INE filopanista, a ver si no me vuelven a cepillar, dije algo aquí que ya no puedo repetir, porque no he mencionado nunca a candidatos, sobre todo a la candidata de…Bueno, no voy a decir de qué partido, pero esta consejera dije algo y lo tergiversó, y a partir de eso me castigaron, de una mentira. Se fue a Tribunal y me sancionó”, dijo.

Calificó como injusta la decisión del Tribunal.

