En tono de celebración, el presidente Andrés Manuel López Obrador apostó que va a continuar la transformación y continuará gobernando el pueblo. En Calakmul, Campeche el Mandatario “inauguró” una gasolinera del Bienestar -que todavía no entra en operación- recodo que faltan 8 meses para su jubilación.

“Pero me voy a ir contento porque saben que estoy muy seguro, hasta puedo ganar una apuesta, al que quiera… nada más que no me interesa lo material, la felicidad no es eso, pero si les puedo decir que va a continuar la transformación, ya se echó andar ese movimiento y va a seguir adelante para que siga gobernando el pueblo”.

Acompañado por el director Pemex Octavio Romero, la gobernadora de Campeche Layda Sansores e integrantes de su Gabinete, el Ejecutivo recordó que en pedido de campañas los oligarcas solo usan al pueblo paga tener sus votos.

“Solo lo usaba cada vez que iba a ver una elección para fingir que había democracia cuando en realidad era una oligarquía, el gobierno de una minoría”.

Recordó que los que se sentían “dueños de México” llegaban a repartir despensas, frijol con gorgojo, pollo, pato, chivo borrego, puercos, cochinos y marramos.

“A ofrecer que cuando yo llegué: vas a ver cómo le va a ir a con todo lo que pidan va a haber agua, la gasolinería, camino, todo, todo, todo, vivienda y ya después no le veían ni el pelo. Si quiera eso ya se acabó ahora va a gobernar siempre el pueblo porque esa es la democracia”, dijo.

Protestas de campesinos

Ante protestas de campesinos de esta comunidad porque la obra no está completa, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que se garantizará el abasto de agua antes de que termine su gobierno.

Al inaugurar el Acueducto “Adolfo López Mateos Xpujil”, en esta comunidad, el Jefe del Ejecutivo fue recibido por habitantes que le demandaron un acueducto completo no en pedazos.

“AMLO el pueblo no está ciego, defiéndenos de la corrupción, nos prometiste un acueducto completo no por pedazos”, se leyó en una manta roja que desplegaron sobre la carretera a Chetumal.

Acompañado por gobernadora Layda Sansores (Morena) e integrantes de su gabinete, el Jefe de Ejecutivo afirmó que no se podría tener una obra como el Tren Maya sin dotar de agua a las poblaciones.

“Estaríamos en falta ¿no? entonces, por eso es muy importante que el día de hoy estemos inaugurando la modernización de este acueducto”.

“AMLO el pueblo no está ciego, defiéndenos de la corrupción, nos prometiste un acueducto completo no por pedazos”, protestan campesinos al inaugurar el Acueducto “Adolfo López Mateos Xpujil”.



“Vamos a cumplir porque los compromisos se cumplen antes de que yo terminé me faltan ocho meses. Nos vamos a volver a encontrar y ya van a tener agua en sus casas, ese es el compromiso que estoy haciendo ¡y me canso ganso!”, expresó.

El Mandatario aseguró que ya no se requerirá del servicio de pipas porque se mejorará el sistema de distribución del agua en las comunidades y en los pueblos de Xpujil.

El presidente López Obrador dijo que con el nuevo acueducto se garantizará el agua por 20 años para una población creciente de hasta de 70 mil habitantes con 230 litros por segundo.

“Vamos a mejorar repito toda la red de distribución para que llegue el agua a las casas y digamos, adiós a las pipas”.

