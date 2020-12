AMLO hará “gira” por colonias de la CDMX

A pesar de que la Ciudad de México registra un repunte de casos de contagio por Covid-19 que la llevó a decretar nuevamente el semáforo epidemiológico rojo, y de que él mismo llamara a no salir a las calles, el presidente Andrés Manuel López anunció que realizará una gira de trabajo la última semana del año en colonias de la capital de la República.

En Palacio Nacional, el Mandatario detalló que la próxima semana realizará conferencias de prensa y reuniones con su gabinete de seguridad hasta el 24 de diciembre, Día de Navidad, por lo que no tendrá actividades públicas durante 25, 26 y 27 de diciembre, y retomará sus actividades públicas el 28 de diciembre con un recorrido por colonias en la capital del país.

“Nos vamos a quedar aquí, vamos a tener reunión de gabinete de seguridad y conferencias. El 24 [de diciembre] terminamos, que es jueves, creo, de la semana próxima, no hay actividad el 25, regresamos hasta el lunes [28 de diciembre] y tengo pensada una gira en la Ciudad, la última, en las colonias de la Ciudad de México para concluir el año”.

Sin embargo, minutos antes, el Presidente llamó a los habitantes del país, pero en especial a los de la Ciudad de México, a no salir a la calle, no realizar fiestas y tomar medidas de sana distancia ante el repunte de contagios de coronavirus en la capital del país.

“[Quiero] hacer un llamado a todos los capitalinos, a los habitantes de la Ciudad de México, para seguir las recomendaciones sanitarias, porque hay un incremento de casos de contagios por Covid y tenemos que cuidarnos, guardar la sana distancia, no realizar fiestas, salir a la calle sólo si es urgente, indispensable”.

Acompañado de su gabinete de seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que desde hace 10 días su gobierno ha aumentado la capacidad hospitalaria, “esto es, que haya camas suficientes, equipos, médicos, enfermeras.

“Pero lo más importante de todo es que procuremos no enfermarnos, no contagiarnos, lo preventivo. Mientras no tengamos la vacuna, lo mejor es que nos cuidemos, que no se aglutine gente, que no nos reunamos con muchos familiares, con muchos amigos, que guardemos siempre la sana distancia”.

En el Salón Tesorería, aseguró que la población hará caso y habrá menos movimiento en la capital, “a pesar de que se trata de los días que tradicionalmente hay más, está bajando la movilidad, porque muchos están respondiendo al llamado de quedarnos en casa, pero hace falta más para que no siga creciendo el número de contagios.

“Yo hago un llamado a toda la población, a todo el país, pero fundamentalmente aquí, en la Ciudad de México, donde tenemos un repunte contagios: tenemos que cuidarnos”, agregó.

El Presidente adelantó que recibirá el Año Nuevo en la zona arqueológica maya de Palenque, Chiapas, donde tiene su rancho, y donde pedirá que a los mexicanos nos vaya mejor y que sea un mejor año.

“Vamos a estar con la Reina Roja, que es una escultura arqueológica maya que se descubrió de una mujer que fue enterrada cerca de donde está el personaje más importante de Palenque, llamado Pakal, que está en el Templo de las Inscripciones; junto [a ese lugar] se dio este descubrimiento. Vamos con la Reina Roja”, dijo el Titular del Ejecutivo federal.

“Vamos a iniciar el Año Nuevo deseando, pidiendo que nos vaya bien a todos, que sea mejor el año próximo”, señaló.