El presidente Andrés Manuel López Obrador emplazó al ministro de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, “a dar la cara” y que resuelva la controversia que impide la distribución de los libros de texto gratuitos en Chihuahua, Coahuila y el caso contra un gran contribuyente que debe 25 mil millones de pesos a la hacienda pública.

“Ese ministro que resolvió que no se entregaron los libros de texto en Chihuahua y en Coahuila, no resuelve, ahí están los niños sin los libros, y tampoco resuelve, ni dice nada del expediente que tiene en el cajón, que significa resolver si se debe o no se debe pagar 25,000 millones de pesos de impuestos, y se queda callado, no habla”.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo señaló que el ministro Aguilar Morales debe informar y “dar la cara, con argumentos”, que diga el ministro que no tiene ningún plazo “como lo han filtrado en los medios” y que “se puede llevar todo el tiempo con ese expediente”.

Lee también Señala SEP a ministro Luis María Aguilar por falta de libros de texto en Chihuahua y Coahuila

“Pero que lo diga, que le informe o que nos diga cuándo va a resolver el fondo del asunto de los libros para Chihuahua y para Coahuila”.

El Mandatario también arremetió en contra del Consejo de la Judicatura Federal –encargado de revisar la actuación del Poder Judicial- porque dijo- “no dicen nada”.

Lee también “¿Para quién trabaja?”: AMLO exhibe al ministro Luis María Aguilar por omisión en caso de pago de impuestos



























Suscríbete aquí Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

maot