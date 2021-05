El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que esta madrugada, al salir en libertad del penal de Almoloya de Juárez, Héctor “El Güero” Palma fue arraigado por la Fiscalía General de la República (FGR), quien encontró una denuncia no aclarada en su contra.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador señaló que este arraigo da oportunidad a que otras naciones puedan informar si hay algún proceso de extradición pendiente y que otras autoridades puedan dar a conocer si existe alguna acusación pendiente en contra de “El Güero” Palma.

“Se venció el periodo del juez y al parecer la Fiscalía encontró alguna denuncia no aclarada y solicitó al Poder Judicial un tiempo de arraigo para que se ventile todo este asunto. Da tiempo también para que autoridades de otros países puedan informar si no hay proceso de extradición y todas las autoridades puedan informar si no hay carpetas de investigación pendiente”, señaló López Obrador.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el Presidente reiteró que si no hay acusaciones pendientes, se le deberá otorgar la libertad como dicta la ley.

“Si pasa ese tiempo y no hay ninguna acusación pendiente, entonces sí se procedería -porque esto es un mandato de ley- a otorgarle la libertad, pero si hay, si existe algo pendiente no se podría otorgar la libertad. El Poder judicial tendría que atender este asunto, ya está en manos de la FGR”, indicó.

Esta madrugada, Héctor “El Güero” Palma fue dejado en libertad del penal de Almoloya de Juárez, de donde salió caminando; sin embargo, a su salida ya lo esperaban sus abogados y elementos de la Fiscalía General de la República.

El sábado pasado, Héctor Luis Palma Salazar quedó absuelto de los crímenes relacionados con narcotráfico, así lo informaron las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad Pública.

A través de un comunicado, las dependencias precisaron que “El Güero” Palma podría salir en libertad del Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, ubicado en el Estado de México, luego de que el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales lo ordenara.

Según la resolución, "El Güero" Palma fue absuelto de estos cargos pero permanecía recluido "en caso de encontrarse a disposición alguna otra autoridad judicial por distinto delito", indicó.

En junio de 2016, el exlíder del Cártel de Sinaloa fue recluido en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, tras ser deportado por autoridades de Estados Unidos en el puente fronterizo de Matamoros, Tamaulipas, luego de cumplir una condena de 16 años de prisión en una cárcel estadounidense.

