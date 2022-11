AMLO dice que se dedicará a escribir libros tras retirarse de la política

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que antes de retirarse publicará un último libro, en el que buscará definir su concepto de "humanismo mexicano".

Durante su conferencia matutina, reiteró que una vez que termine su mandato no participará en ninguna actividad política ni social.

"Casi hasta me gustaría ponerle 'El fin de la vida pública política'", expuso.

El presidente dijo que volvería a publicar un libro tres o cuatro años después sobre el pensamiento conservador en México, lo cual requiere de mucha investigación.

"Yo me retiro al terminar mi encomienda, a finales de septiembre del 24. Me jubilo y no vuelvo a participar en ninguna actividad pública política, ni siquiera social", subrayó.

Además, contó que durante su cumpleaños uno de sus hijos le preguntó si no iba a asistir a su boda.

"Le digo: no. Ya se casan, vienen acá unos dos días y les voy a celebrar", respondió.

Otro de sus hijos, José Ramón, le preguntó si no iba a ver a su nieto Salomón jugar béisbol.

"Que venga a batear aquí", dijo el mandatario.