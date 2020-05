AMLO destaca como “un milagro” el aumento a la recaudación fiscal

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó como “un milagro” el aumento a la recaudación fiscal en los primeros cinco meses del año, que significó 100 mil millones de pesos extras, pese a la crisis económica provocada por el coronavirus Covid-19 .

“Es un milagro, tenemos un aumento en la recaudación con relación al año pasado del orden del 3%, creo que poco menos (2.6%), ¿qué significa? que, de enero a mayo, en comparación con enero y mayo del año pasado, ahora a pesar del coronavirus, tenemos 100 mil millones de pesos más de recaudación".

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo destacó que ahora todos pagan sus impuestos porque ya hay nuevas reglas donde no hay condonación y no hay influyentismo.

“Esto es porque la gente nos está ayudando y a pesar de la crisis están pagando sus contribuciones y los que no pagaban ya están pagando, porqué ya cambiaron las reglas, ya saben que no hay condonaciones, ya hay agarradera que funcione, ya no hay influyentismo”.

El presidente López Obrador aseguró que, aunque a los organismos internacionales, las calificadoras y los medios de comunicación no les guste, no recurrirá al endeudamiento para enfrentar la crisis económica.

Incluso, dijo, que aceptaba el reto que México saldrá pronto adelante sin la necesidad de endeudar al país.

