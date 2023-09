AMLO descarta que adversarios puedan aplicarle un “desafuero 2.0” El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no pueden hacer eso, “el pueblo es el que manda, el pueblo es el que decide”, si no fuese por el pueblo yo no estaría aquí

