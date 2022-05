AMLO. Desacuerdo por Cumbre de las Américas no significa ruptura con EU

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que en caso de que en la Cumbre de las Américas no se invite a todos los países, como pide el gobierno mexicano, se vaya a producir una ruptura con el gobierno de Estados Unidos.

Esto, a unas horas de que llegue a México una comisión de los organizadores de la Cumbre de las Américas a dialogar sobre la propuesta de México de no excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua de dicho evento.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el titular del Ejecutiva federal destacó que en este caso se ha actuado con prudencia, con tolerancia, pues indicó que no ha habido una respuesta negativa de parte del gobierno de Joe Biden a su propuesta de no excluir a ningún país.

“No se debe de pensar que si en este caso de la Cumbre no coincidimos, pues va a producirse una ruptura, de ninguna manera. Es que nosotros tenemos que ceñirnos a los principios de nuestra política exterior, de no intervención y de autodeterminación de los pueblos y consideramos que no se debe de excluir a nadie y que se tiene que hacer valer la soberanía de los pueblos, no es cualesquier cosa. Entonces esa es la postura de México, pero no significa ruptura”.

“No ha habido una respuesta negativa, categórica, no han dicho no. Se ha actuado con prudencia con tolerancia y eso es importante, que nos escuchemos y han detenido las invitaciones y están esperando, además faltan algunos días. Nosotros independientes de lo que se resuelva, pues siempre vamos a tener una relación de amistad y de respeto con el gobierno de Estados Unidos y más mucho más con el pueblos de Estados Unidos”.

En este sentido, en conferencia de prensa, el Mandatario federal aseguró que hay relaciones fraternas y una muy buena relación con el gobierno de Joe Biden.

“Hay relaciones fraternas y tenemos muy buenas relaciona con el presidente Biden, muy buena (…) el gobierno de Estados Unidos nos ha tratado con respeto y nosotros tenemos muchos respeto y estimación por el pueblo de Estados Unidos, también eso hay que tenerlo en consideración: una cosa somos los gobiernos, y otra cosa son los pueblos, nuestros pueblos tienen buena relación.

"Nadie tiene derecho a excluir" de Cumbre: AMLO

Recordó que está planteando que a la Cumbre no se excluya a ninguna nación, porque, indicó, nadie tiene derecho a excluir, por lo que confió en que los próximos días se logre un acuerdo en el que se invite a todos los países del continente y quien no quiera ir que no vaya.

“No es como dicen , de manera frívola, algunos periodistas famosos, no es `a quién invito a la fiesta y a quién no´. No puede ser lo mismo, entonces yo espero que en estos días, se logre un acuerdo y que se invite a todos y a quien no quiere ir, que no vaya”, agregó.

