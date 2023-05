El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó toda su confianza al secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval y dijo que “los ataques” de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en su contra son porque ha actuado con rectitud y honestidad.

“Sí, ya se habló de los viajes, le tenemos toda la confianza al general, y ha estado en la mira porque está actuando con rectitud, y de manera honesta”, aseguró López Obrador.

La organización MCCI reveló que el general Sandoval compró a Alejandra Aguilar Solórzano, accionista de “Protective Materials Technology SA de CV”, empresa proveedora de la Secretaría de la Defensa Nacional, un departamento en el exclusivo fraccionamiento Bosque Real, en la zona residencial de Huixquilucan, Estado de México.

Al cuestionarle al alto mando castrense sobre sus viajes al extranjero y los de su familia, también dados a conocer por MCCI y Fábrica de Periodismo, el Presidente intervino y señaló que de eso ya se había hablado.

Lee también “¿Cuál es el problema?”, responde AMLO por viajes de lujo del general Luis Cresencio Sandoval

En conferencia de prensa, el Mandatario dijo que “los ataques” a las Fuerzas Armadas y al general secretario viene del grupo de Claudio X González, financiado con recursos de Estados Unidos; porque antes las agencias de seguridad de ese país hacían lo que querían en la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina.

“Se llegó al extremo que las agencias de Estados Unidos mandaban en la Secretaría de Marina, ya se puso orden no es así; México no es una colonia de ningún gobierno extranjero y van a tener que aprender a respetarnos”.

Señaló que se ha intensificado el golpeteo y los ataques al gobierno porque quisieran que la gente llegara a la conclusión que todos son iguales, “es tirar basura al ventilador para que puedan decir, no, no, no todos son iguales, nosotros tenemos ideales y principios”.

Con información de Pedro Villa

Lee también Acepta Luis Cresencio Sandoval que compró departamento en Huixquilucan; señala que costó 9 mdp