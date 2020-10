AMLO: “defenderé a empresas públicas”

Al señalar que los únicos negocios que se defenderán en su administración son los públicos, y no a empresas privadas como Iberdrola, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, si es necesario, presentará una iniciativa de reforma a la Constitución para que, en materia energética, siempre predomine el interés de la nación

“Nosotros sin nacionalizar, sin expropiar, con los márgenes que tenemos, vamos a rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el bien del pueblo; si no tenemos márgenes en la legislación actual debido a la mal llamada reforma energética, que significó ajustar el marco legal para beneficio de particulares, si es necesario voy a presentar una iniciativa de reforma a la Constitución para que se reafirme este principio de que en materia energética será siempre predominante el interés de la nación”, aseguró.

En conferencia de prensa, el Mandatario aseguró que seguirá existiendo una apertura a la inversión privada en materia energética, pero sin abusar ni monopolizar, pues señaló que su deber es defender a las empresas públicas y no a particulares, pues “para eso me pagan, no me pagan para proteger a Repsol o a Shell o a Iberdrola”, dijo.

“Desde luego, pueden participar las empresas particulares, pero no abusar, no monopolizar, como lo hicieron durante el periodo neoliberal, que recibieron contratos leoninos y que mediante sobornos y cooptación de funcionarios mandaban en México. Eran los amos y señores, se creían y ahora están como desconcertados cuando estamos haciendo lo que establece la Constitución”.

Acusó que el capítulo original del tema energético del T-MEC era “muy entreguista” y comprometía al sector en México, pero señaló que habrá espacio para que inviertan empresas extranjeras en el país, y descartó que su política en esta materia provoque fuga de capitales.

“Porque los inversionistas saben muy bien que tienen campos suficientes para invertir en México, siempre y cuando se respeten las leyes de México y no haya corrupción”, insistió.

Analiza iniciativa ante la ONU

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador adelantó que, por “la actitud de algunos países” que no quieren prestar códices y piezas prehispánicas para ser exhibidas en México con motivo del bicentenario de la consumación de la Independencia, analiza “seriamente” presentar una iniciativa ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que las piezas históricas que se encuentran en otras naciones regresen a sus lugares de origen.

“No es un asunto fácil porque hay mucha piratería. Las naciones que tienen estas piezas no quieren devolverlas. Yo estoy pensando seriamente en que presentemos una iniciativa en la ONU para que todo ese patrimonio histórico regrese a los pueblos de donde son originarias esas piezas y que sea un acto voluntario de quienes poseen esas piezas, porque es parte de una política colonialista que ya no debe permitirse en el mundo”, aseguró el Mandatario.