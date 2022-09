AMLO cuestiona a quienes señalan al Ejército en caso Ayotzinapa; "¿Qué quieren, que se debilite?"

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que hay quienes no quieren que se aclaren las cosas en el caso Ayotzinapa y a quienes señalan que “¡Fue el Ejército” el culpable de la desaparición de los 43 normalistas los cuestionó “¿Qué quieren, que se debilite el Ejército? ¿Qué se destruya? ¿Qué quieren, un Ejército desprestigiado para que ahora si tengan las agencias de exterior y que sean ellas las que se hagan cargo hasta de la defensa del interior, de la defensa nacional, como en otros países?”.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que su gobierno no ocultará nada sobre el caso, pero “lo que pasa es que hay quienes no quieren que se aclaren las cosas”.

“Por ejemplo, la consigna “Fue el Estado”, sí, tan es así que estamos actuando desde el Estado, un Estado distinto que no permite la violencia, humanos que ante todo la justicia. `¡Fue el Ejército!”´, sí, se está actuando, pero el Ejercito, ¿fue la institución quienes fueron los que participaron de manera directa? Eso es algo que estamos investigando.

“Ah, pero ¿todo el Ejército? ¿Qué quieren, que se debilite el Ejército? ¿En beneficio de quién? ¿Qué quieren, un Ejército desprestigiado para que ahora sí tengan las agencias de exterior y que sean ellas las que se hagan cargo hasta de la defensa del interior, de la defensa nacional, como en otros países? No, no no, no.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador llamó a defender al Ejército pues señaló que es un Ejército del pueblo surgido para combatir a conservadores y a `fifís´ que estaban en contra del presidente Francisco I. Madero

“Tenemos que defender a nuestras instituciones y este Ejército lo he dicho en otras ocasiones, surgió para combatir un golpe de Estado, para combatir a conservadores, a fifís que se atrevieron a asesinar al presidente Madero, así surge este Estado, este Ejército. Es un Ejército revolucionario formado por gente del pueblo.

“Ninguno, repito, de los generales de División pertenecen a la oligarquía. Son hijos de campesinos, de obreros, de militares, de mecánicos, de comerciantes. No es el Ejército de otros países ¿y qué quieren? ¿Que se destruya?”, cuestionó.

