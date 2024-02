El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que en Estados Unidos se pretenda usar a México como moneda de cambio para que el Congreso de ese país libere más financiamiento para apoyar a sus aliados en Israel y Ucrania.

“Al parecer los republicanos están condicionado el voto a que haya medidas antimigrantes, mexicanos, ósea, nos quieren agarrar de monda de cambio”.

El presidente López Obrador aseguró que ese tipo de políticas fracasarán porque tienen que ver con un tema electoral, pero no se atiende el fondo del asunto.

“Nosotros pensamos que esa política no va a funcionar, que tiene que ver más con lo electoral y lo deben de saber los estadounidenses, el pueblo de Estados Unidos, de cómo arriba hay estos enjuagues entre partidos, pero que realmente no se va a atender el fondo”.

El Mandatario dijo que es inaceptable que se señale:

“Si no cierran la frontera, no autorizamos presupuesto para la guerra en Ucrania, ¿y a nosotros qué? Ojalá y no autoricen presupuesto para la guerra, no al armamentismo, sí a la paz. Es el colmo que utilicen a nuestro país, y ahí viene la propaganda en contra. Pues no”.

El Presidente insistió en que se tiene que autorizar es presupuesto para el desarrollo, y ese es una de las 10 propuestas que planteó a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden en la conversación que tuvieron el fin de semana pasado.

























