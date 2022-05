AMLO. Considera de “avance limitado”, medidas de flexibilización de EU hacia Cuba

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como “un avance limitado” las medidas de flexibilización de restricciones anunciadas por el gobierno de Estados Unidos, como permitir las remesas y viajes a Cuba.

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal manifestó que desea que no hubiera el bloqueo económico a la isla, pues acusó que esa medida es violatoria a los derechos humanos y es una política medieval y genocida.

“Celebramos que se avance en este sentido, es un paso, aunque yo quisiera que no hubiera bloqueo, porque eso es violatorio de los derechos humanos, eso es una política medieval, no tiene que ver con nuestro tiempo y con la hermandad que tiene que ver con nuestros pueblos y con la fraternidad universal, pero bueno, ahí ya hay este avance, aunque sea limitado".

“Pero son dos cosas distintas: una que es esta apertura, bueno, el que no exista una política de bloqueo, porque se perjudica a mucha gente. Imagínense, que no se puedan comprar alimentos, que la gente no pueda adquirir lo básico, porque la empresa que venda es sancionada, o sea, por qué ese aislamiento. Es una política genocida”.

Gobierno de Estados Unidos “luce” mal: AMLO

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el Mandatario federal consideró que, como se dice en el beisbol cuando alguien no hace las cosas bien, el gobierno de la Unión Americana “luce mal” con estas políticas, pues señaló que por muy poderosa que sea una nación, no tiene derecho a intervenir en la forma de gobierno de otra.

“Como les gusta, como a mí, a los estadounidense el beisbol, yo les diría que lucen mal, así se dice en el beisbol, cuando alguien no hace bien las cosas, `lució mal´,. Eso no se debe de hacer, pero lo otro que es parte también de los mismo, es el derecho soberano de los pueblos, a tener la forma de su gobierno y a que ninguna nación por poderosa que sea, intervenga en asuntos internos. Entre los individuos como en las naciones, el derecho ajeno es la paz. Es un asunto de principios y vamos a esperar a ver qué sucede”, dijo.

