El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ayer se reunió en Palacio Nacional con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, con quién trató el tema de la irrupción violenta de la embajada de México en Ecuador.

“Claro que tratamos el tema, coincidimos en que al principio no se tenía en la Casa Blanca toda la información, que esto seguramente lo manejó el Departamento de estado”.

El pasado martes, el presidente López Obrador reclamó a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, y al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, por sus posturas “ambiguas” y no haber condenado el allanamiento a la embajada mexicana en Quito el pasado 5 de abril.

En conferencia de presa, el Jefe del Ejecutivo dijo que en el interior del gobierno de Estados Unidos hay visiones distintas porque “hay veces que la DEA actúa sin que se entere el Presidente, eso me consta”.

“Por eso cuando sale el comunicado, pues yo no estuve conforme, no estuve de acuerdo e imaginé que el presidente Biden no conocía lo que realmente había sucedido”.

“Le hablé al embajador, le dije que quería que le entregara personalmente al presidente Biden al fragmento de video que acabamos de ver. Lo entregó y por eso el asesor Jake Sullivan sale con una postura distinta, como debía haber sido la primera”.

Señaló que en encuentro con el diplomático estadounidense dieron seguimiento a la relación económica entre ambas naciones.

López Obrador recordó que la próxima semana se reunirá con Amos Hochstein, coordinador de Infraestructura Global y Seguridad Energética de Estados Unidos y la asesora de la Casa Blanca para Seguridad Nacional, Elizabeth Sherwood-Randall.





























Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot