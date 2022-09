AMLO. “Casi no pude dormir de preocupación”; minimiza "hackeo" a Sedena

Al manifestar que “todo está dicho”, el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó el hackeo que realizó un grupo denominada “Guacamayas” y que extrajo información confidencial del gobierno federal, y aseguró que no le preocupa que se pueda dar a conoce información delicada de seguridad nacional, pues afirmó que "todo está dicho".

De forma sarcástica manifestó: “Casi no pude dormir de preocupación pensando que es la gran nota, pues no tiene nada”.

En conferencia de prensa, el Mandatario federal aseguró que estaría preocupado si su gobierno ocultara cosas o si estuviera metidos en negocios, promoviendo la corrupción o violando derechos humanos.

Señaló que todos los días, las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar) le envían reportes diarios y “me informan de todo”.

“¿No le preocupa que se pueda dar a conocer información más delicada de seguridad nacional?”, se le preguntó.

“No, porque todo está dicho. Acuérdense que nosotros informamos todos los días, aquí viene el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, la secretaria de Seguridad Pública, cada mes; ademas, tenemos a casi todos los medios de malformación en contra, a grupos de intereses políticos, económicos, entonces qué vamos a estar preocupando por eso.

"Si ocultáramos cosas, si estuviéramos metidos en negocios, si estuviéramos promoviendo la corrupción, entonces pues sí, o violando derechos humanos, reprimiendo al pueblo, entonces sí pues abría que esconder información, pero ¿qué no se sabe? Hay cuestiones que por la dignidad de las personas se reserva o por lo que llaman el debido proceso, pero por lo general son informes que tenemos todos los días, En la reunión de seguridad todos los días hay información, oficios. Marina, Defensa me envían reportes sin exagerar, pues diarios, escritos, me informan de todo,

“Hoy informaron de los hechos de ayer y son instituciones que actúan con mucha disciplina e informan. Me imagino que así es en otras casos, bueno recibo informes de todo el gobierno”, dijo.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador agregó: “Ayer empanzaron con su sensacionalismo: `ahí viene las revelaciones´. Casi no pude dormir de preocupación, pensando no que es la gran nota, pues no tiene nada.

