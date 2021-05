El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este miércoles que el gobierno de Bolivia está asesorando al gobierno mexicano para la explotación de litio, debido a que el país sudamericano tiene experiencia en esta materia.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que ésta ayuda del país sudamericano inició con la pasada visita a nuestro país de Luis Arce, presidente de Bolivia,

"Acerca del litio, vamos a tener ya un diagnóstico y una propuesta pronto. Con la visita del Presidente de Bolivia, Luis Arce, se acordó que, por la experiencia que ellos tienen en la explotación de este mineral, que nos ayudaran para analizar qué es lo más conveniente para la nación", dijo el presidente.

“Ellos tienen experiencia en la explotación de litio y se le encargó a Tatiana Clouthier, secretaria de Economía, establecer comunicación con el gobierno de Bolivia, ellos aceptaron ayudar. Tuvimos esa reunión, estuvo Tatiana, desde luego el presidente de Bolivia, y otros funcionarios tanto de Bolivia como de México y ya se avanzó en un primer estudio”.

En Palacio Nacional, el mandatario federal agregó que “pronto vamos a exponer cuál va a ser la política que va a aplicar el gobierno de México a partir de esa experiencia, qué es lo que más nos conviene, porque se trata de una explotación nueva. No es el petróleo, no es el gas, no es explotar el oro, la plata, metales preciosos, no, es algo nuevo de mucho valor y mucha ayuda por el desarrollo tecnológico del litio”.

También lee: AMLO reitera intención de tener una mayor participación en la explotación de litio

El pasado 3 de marzo, el presidente López Obrador informó que la Secretaría de Economía realizaba un análisis para nacionalizar el litio en México.

“Lo está analizando también la Secretaría de Economía, están trabajando sobre esto. Estoy enterado de esa iniciativa y vamos a seguir revisando qué posibilidades hay para llevar a cabo la nacionalización, vamos a decir, de este recurso, ver de qué se trata bien, qué potencial tiene, revisarlo”, comentó ese día.

kl