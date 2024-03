AMLO asegura que no ve ningún “despeñadero”; ve un futuro promisorio para los mexicanos El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que hay circunstancias muy favorables, inmejorables para que México siga avanzando

Aunque dijo que no hablaría sobre “el relevo” presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá ningún problema, porque no ve ningún “despeñadero”, ni ningún obstáculo. Gabriel Pano/EL UNIVERSAL