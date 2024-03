El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no heredará problemas o pendientes a quien lo va a suceder en la Presidencia, al contrario, señaló que se están sentando las bases para la transformación.

“Se está limpiando el camino hacia adelante”, aseguró el Mandatario en conferencia de prensa.

El presidente López Obrador dijo que no dejará pendientes y van a poder gobernar con apego a la legalidad, haciendo valer un auténtico Estado de derecho.

“Va a quedar desbrozado el camino, el cómo hacerle y van a poder decir quienes me sustituyan: no es conmigo, es con la ley, ya la constitución establece que está prohibido la condonación de impuestos”, dijo.

Lee también Encuentran con vida al periodista Jaime Barrera, desaparecido el pasado 11 de marzo

Destacó que uno de los cambios de su gobierno es que ahora todos pagamos impuestos.

“Antes nos tenían engañados, los que nos escuchan no sabían que los de arriba no pagaban impuestos, eso no se sabía porque era parte de las relaciones de complicidad, de las componendas que existan”, señaló.

Recordó que uno de los mayores problemas que enfrentó al asumir la Presidencia, era que los potentados, los banqueros, las grandes empresas, los más cercanos al poder, no pagaban impuestos, se les condonaban miles de millones de pesos, pero eso ya se terminó.

Lee también En ríspida sesión, Corte determina que congresos locales tienen la última palabra en desafuero a un gobernador





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.









apr