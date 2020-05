AMLO asegura que no busca “estatizar” ni “nacionalizar” la industria eléctrica

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no busca “estatizar” ni “nacionalizar” la industria eléctrica, sino poner orden en el sector y acabar con la corrupción que existe en CFE, esto luego de la polémica surgida por el acuerdo federal que limita la participación del sector privado en energías limpias.

“No es estatismo, recuerdo dos acciones importantes para reencausar la vida pública de México para poner por delante el interés de la nación la expropiación petrolera en marzo de 1938 y la nacionalización de la industria eléctrica en 1960”, con el presidente Adolfo López Mateos.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, dijo que en su administración “no vamos a llegar hasta allá, no es eso (nacionalizar)”, sino poner orden y de acabar con la corrupción.

“Hice el compromiso que no íbamos a modificar las llamadas Reformas Estructurales y en particular la Reforma Energética y lo voy a cumplir, estoy respetando los contratos en todo el sector energético, pero estas medias son necesarias para garantizar que no aumente el precio de la luz”.

Lea también: Si hay “fracking”, lo echamos para atrás: AMLO

El presidente López Obrador dijo que es “exagerado” y de “poca sensibilidad social” el estar pensando nada más en el lucro, porque no se les están quitando los negocios, no se están suspendiendo los contratos, sino que se busca un equilibrio para que la CFE tenga las mismas condiciones que tienen las empresas particulares.

grg