AMLO. Asegura que gobierno está contrarrestando “mundo idílico” que promueven series del narco

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno está contrarrestando con campañas el “mundo idílico” que se promueve en las series que abordan el tema del narcotráfico.

“Se pinta un mundo idílico, en lo de las drogas y en lo de la violencia, las series en la que la pasan muy bien y lo mismo, ropa de lujo, mansiones, muchachos, muchachas guapas poder de que levantan el teléfono y le hablan a alguna autoridad, a un militar le dan la orden todo ese mundo”, indicó.

López Obrador reiteró que la felicidad es estar bien “con uno mismo, es estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo, no es lo material, y eso lo tenemos en nuestras familiar, eso no hay que importarlo de Dinamarca o de Suecia, que son de los países con menos corrupción, en donde no hay corrupción, y por lo mismo no hay pobreza y violencia, pero la materia prima se tiene en México que son los valores”.

Recomendó a los adultos mayores leerles la Cartilla Moral, que emitió su gobierno, a sus nietos y estar haciendo labor intelectual.

“Y el otro, el de los laboratorios del fentanilo, que a los seis meses aniquilan a los jóvenes y de la mugre que utilizan para hacer las drogas…estamos contrarrestando esa vida supuestamente de mucha felicidad y éxito”.

